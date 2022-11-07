​Кто провалится, а кто выстрелит: Каких сенсаций ждать на чемпионате мира – 2022

До старта чемпионата мира в Катаре остаётся совсем мало времени. Надо признать, что в последние годы в мировом футболе национальные сборные подравнялись по уровню. Взять хотя бы Европу – матчи с Фарерскими островами теперь редко становятся лёгкой прогулкой для более статусных сборных, а команда Люксембурга и вовсе стала топ-сборной среди футбольных «карликов». Словом, ближайший мундиаль имеет все шансы стать самым непредсказуемым в XXI веке. Так какие же сенсации мы можем ожидать? Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями на этот счёт.

Кто провалится

Существует ряд топ-сборных, от которых болельщики всегда вправе ожидать на чемпионате мира больших свершений. И всегда кто-то из них в результате громко проваливается. Давайте немного освежим память.

В 2018 году сборная Германии заняла последнее место в группе, а сборная Испании – вылетела уже в 1/8 финала, причём, как мы помним, от России. В 2014 году сборные Испании, Италии, Англии и Португалии (4 гранда!) не смогли преодолеть групповой барьер. Ещё четырьмя годами ранее в плей-офф не пробились команды Франции и Италии. 2006 год стал исключением из правил – фавориты не проваливались, а вот в 2002 году из своих групп не вышли Франция, Португалия и Аргентина…

Как видим, провалы топ-сборных являются практически неотъемлемой частью чемпионатов мира. Кто же провалится на этот раз? Давайте порассуждаем.

Пожалуй, главным претендентом на провал является сборная Англии. Четыре года назад в России «три льва» заняли четвёртое место на чемпионате мира. Затем команда Гарета Саутгейта добралась до финала Евро, где проиграла Италии по пенальти. Есть ощущение, что именно в прошлом году англичане переживали некий пик. На такие мысли наводят последние выступления англичан. В прошедшем сезоне Лиги наций Англия заняла последнее место в группе, не одержав ни одной победы. Можно сколько угодно говорить о том, что этот турнир неважен, но вряд ли у «трёх львов» не было мотивации на игры с командами Италии и Германии.

В Катаре сборная Англии выступит в одной группе с командами Уэльса, США и Ирана. На бумаге «три льва» превосходят всех этих соперников, но на деле каждый из них способен дать серьёзный бой. И валлийцы, и иранцы, и американцы имеют крепкие команды. Если англичане не выйдут из этой группы, вряд ли можно будет сильно удивляться.

Ещё одним претендентом на провал в Катаре является сборная Бельгии. Глядя на эту команду, тоже возникает ощущение, что пик того самого золотого поколения пройден. На мундиале в России «красные дьяволы» завоевали бронзу. Теперь же представить бельгийцев на заключительных стадиях чемпионата мира откровенно сложновато.

Сборная Бельгии будет играть в одном квартете с Канадой, Марокко и Хорватией. Это одна из наиболее интересных и непредсказуемых групп – в плей-офф может выйти каждый. Если «красные дьяволы» не получат билет в 1/8 финала, я не удивлюсь. А вы?

Кто выстрелит

На чемпионатах мира случаются не только провалы топ-сборных, но и успехи команд, от которых мало кто ожидал подвигов. Здесь тоже будет не лишним освежить память, обратившись к последним мундиалям.

В 2018 году сборная Хорватии добралась до финала, а сборная России – до четвертьфинала. В 2014 году сборная Коста-Рики вышла из группы с первого места, оказавшись выше Уругвая, Италии и Англии. Затем костариканцы выбили Грецию. Свой путь на том мундиале команда Коста-Рики завершила в 1/4 финала, причём Нидерландам она уступила лишь по пенальти. В 2010 году выстрелила сборная Парагвая – команда добралась до четвертьфинала, где минимально уступила будущим чемпионам, испанцам. Ещё четырьмя годами ранее удивила Украина, которая впервые попала на чемпионат мира и дошла до 1/4 финала.

Кто сможет выстрелить на этот раз? Внимания заслуживает сборная Канады, которая пробилась на чемпионат мира лишь второй раз – первый был в далёком 1986 году. Канадцы сейчас имеют действительно крепкую и интересую сборную. Больших звёзд в ней нет, но игроков высокого уровня хватает. Наиболее известным футболистом сборной Канады является, пожалуй, Альфонсо Дэвис из «Баварии». Также на себя обращает внимание 22-летний форвард Джонатан Дэвид из «Лилля», который сделал 12 результативных действий в 12 матчах этого чемпионата Франции. Дэвид уже находится на карандаше у европейских грандов.

Сборная Канады попала в группу со сборными Бельгии, Хорватии и Марокко. Конечно, по раскладам никто не ставит канадцев на первое и даже на второе место, но на деле эта команда способна на подвиг. Посмотрим, как получится в итоге.

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Также можно ожидать перевыполнения плана от сборной Сенегала. В последние годы эта команда серьёзно прогрессировала. На Кубке африканских наций в 2019 году сенегальцы заняли второе место. Спустя два года «львы Теранги» снова добрались до финала, но на этот раз одержали в нём победу и завоевали трофей. Многие игроки сборной Сенегала выступают в хороших европейских клубах и известны болельщикам. Садио Мане, Калиду Кулибали, Эдуар Менди, Идрисса Гуйе, Фоде Балло-Туре… Команда приличная.

На групповой стадии сборная Сенегала сыграет против Нидерландов, Эквадора и Катара. Садио Мане и компания вполне могут пройти в плей-офф и попробовать сотворить там одну или несколько сенсаций. Получится или нет, скоро узнаем. Ждать осталось недолго.

Подготовил Александр Тихий.