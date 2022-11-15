​Кто выиграет чемпионат мира - 2022

До старта чемпионата мира в Катаре остаются считанные дни. В последние годы уровень футбола на международном уровне серьёзно подравнялся, и предстоящий мундиаль имеет все шансы стать одним из наиболее непредсказуемых в истории. И всё же сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить главных фаворитов и оценить их шансы.

Сборная Португалии

Шансы: 6%.

Не так давно – в 2016 году – сборная Португалии стала чемпионом Европы. А вот на чемпионатах мира «европейские бразильцы» выступали куда менее успешно. Их лучшим результатом остаётся бронза далёкого 1966 года, когда в матче за третье место португальцы обыграли СССР. В 2006 году на мундиале в Германии Португалия заняла четвёртое место. С тех пор «красно-зелёные» вылетали либо уже после группового этапа (2014), либо в 1/8 финала (2010 и 2018).

Чемпионат мира в Катаре будет, вероятно, последней попыткой Криштиану Роналду выиграть главный трофей на международном уровне. Звёздный форвард нынче находится в плохой форме, а сама португальская сборная – довольно нестабильна. Представить, что именно Португалия станет чемпионом мира, сложновато. Оцениваем шансы в 6%.

Сборная Бельгии

Шансы: 6%.

Когда смотришь на сборную Бельгию, вспоминаются слова Станислава Черчесова о «золотом активе, которому пора уже сделать себя хотя бы позолоченным». Золотому поколению бельгийской национальной команды пророчили большие подвиги. Третье место чемпионата мира 2018 года, безусловно, является хорошим достижением, но есть ощущение, что это самое золотое поколение уже преодолело свой пик. Стали ли «красные дьяволы» за четыре года сильнее? Едва ли. Шансы команды Роберто Мартинеса на триумф в Катаре мы оцениваем в те же 6%.

Сборная Нидерландов

Шансы: 7%.

В 2010 году сборная Нидерландов проиграла в финале чемпионата мира Испании. Спустя четыре года «оранжевые» снова преследовали высокие цели на мундиале, но они проиграли в полуфинале по пенальти Аргентине и в итоге довольствовались бронзой. Далее нидерландцы переживали смену поколений. Процесс шёл тяжело – сборная пропустила Евро-2016 и чемпионат мира-2018. И вот, наконец, Нидерланды возвращаются в число топ-команд.

Состав нынешней сборной Нидерландов не пестрит большим количеством звёзд. Луи ван Галь имеет талантливую команду, являющую собой сплав опыта и молодости. После вылета с Евро-2020 голландцы ни разу не проигрывали. За «оранжевыми» будет очень интересно наблюдать в Катаре, но всё же говорить о борьбе за титул чемпиона мира вряд ли можно. Эта сборная Голландии ещё не созрела, даём ей 7% шансов на триумф.

Сборная Англии

Шансы: 7%.

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Под руководством Гарета Саутгейта сборная Англии добилась существенного прогресса. В прошлом году «три льва» были близки к тому, чтобы впервые в истории стать чемпионами Европы. Впрочем, англичане на родном «Уэмбли» в финале проиграли Италии в серии одиннадцатиметровых.

Есть ощущение, что именно в прошлом году сборная Англии Гарета Саутгейта переживала свой пик. В последнее время «три льва» откровенно не блистали – команда провалились в последнем сезоне Лиги наций и вылетела в дивизион Б. Чемпионат мира станет определяющим для Саутгейта. Последние выступления англичан наводят на мысли о том, что бороться за трофей в Катаре команда не будет.

Сборная Германии

Шансы: 8%.

Сборная Германии – одна из наиболее успешных национальных команд в мире. У Бундестим не бывает других целей, кроме как первое место. Всегда и везде. В стане немецкой сборной может царить определённая спортивная злость: на чемпионате мира 2018 года команда заняла последнее место в группе, а на чемпионате Европы 2020 года – проиграла уже в 1/8 финала. После двух провальных турниров от Германии ждут успеха.

Ожидания высоки, но в 2022 году сборная Германии выглядела как-то неубедительно. Команда Ханса-Дитера Флика в этом календарном году выиграла всего лишь два из восьми матчей. Конечно, на чемпионате мира настрой у футболистов будет совсем другой, чем в играх Лиги наций, но всё же назвать Германию фаворитом номер один прямо сейчас нельзя. Шансы немцев стать чемпионами мира оцениваем в 8%.

Сборная Испании

Шансы: 10%.

В 2010 году сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира. После этого «красная фурия» провалила два мундиаля подряд. В 2014 году испанцы даже не смогли выйти из группы, а в 2018 году – вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв по пенальти России. Теперь Испания едет в Катар, ставя перед собой максимальную задачу.

Нынешняя команда Луиса Энрике имеет хорошие шансы блеснуть на чемпионате мира. Сборная Испании сейчас в самом соку – «ветеранов» в команде мало, плюс появились молодые таланты вроде Гави и Педри, которые способны разбавить зрелость юношеским задором. Словом, испанские фанаты ждут мундиаль с энтузиазмом.

Сборная Аргентины

Шансы: 11%.

В прошлом году Лионель Месси впервые выиграл что-нибудь значимое со сборной Аргентины – «альбиселесте» завоевали Кубок Америки. Теперь команда Лионеля Скалони едет на чемпионат мира в статусе одного из главных фаворитов турнира. Действительно, есть ощущение, что нынешняя аргентинская национальная команда способна на решение серьёзных задач не только на своём континенте. На текущий момент аргентинцы имеют серию из 35 матчей без поражений.

Шансы на триумф Аргентины в Катаре оцениваем в 11%. Отметим, что для Месси предстоящий мундиаль станет последним в карьере. Об этом звёздный футболист сообщил несколько недель назад.

Сборная Франции

Шансы: 13%.

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Да, сборная Франции провалилась на Евро-2020, да, «трёхцветные» неважно выглядели в последнем сезоне Лиги наций и чуть не вылетели в дивизион Б. Так почему же французы имеют высокие шансы защитить титул чемпиона мира? Ответ прост – состав. Дидье Дешаму могут позавидовать многие коллеги, ведь у него на каждую позицию есть по два, а то и по три футболиста высокого уровня. Рулевому сборной Франции будет непросто выбрать итоговую заявку – настолько много игроков достойны национальной сборной. Шансы «трёхцветных» оставить трофей чемпионата мира у себя оцениваем в 13%.

Сборная Бразилии

Шансы: 16%.

Главным же фаворитом предстоящего чемпионата мира мы считаем сборную Бразилии. Многие эксперты сходятся во мнении, что «селесао» пора выстрелить. Это должно произойти в Катаре. Тите за последние годы построил действительно сильную команду, способную бороться за трофей за мундиале. Если взять 29 последних матчей бразильской сборной, то она проиграла лишь раз – в финале Кубка Америки в прошлом году.

Состав нынешней сборной Бразилии представляет собой крепкий сплав опыта и молодости. При этом молодые футболисты – это не просто необстрелянная молодёжь, а обросшие мышцами игроки вроде Винисиуса. Словом, бразильские фанаты с чемпионатом мира связывают большие ожидания.

Подготовил Александр Тихий.