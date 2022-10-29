Карпин: Плюньте в тех людей, которые говорят об отсутствии тренерской школы в России

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о работе коллег по цеху Станислава Черчесова и Магомеда Адиева.

«Поздравил ли Черчесова с выходом в плей‑офф Лиги Европы? Не писал. Это великолепный успех. Есть ли у нас качественная тренерская школа? А кто говорит, что нет? Плюньте в этих людей (улыбается)», — заявил Карпин «Матч ТВ».

Помимо этого, специалист назвал великолепным и замечательным успех Адиева, который занял первое место со сборной Казахстана в своей группе Лиги наций.

Ранее главный тренер национальной команды сообщил, что на следующей неделе будет объявлен расширенный список сборной России на ноябрьские матчи, в который войдут более 30 игроков.