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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Карпин сообщил, когда будет объявлен список игроков сборной России на предстоящий сбор

29 Октября 2022 • 21:21 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился информацией о предстоящем сборе национальной команды.

«Когда начнется сбор? После тура — 12–13 ноября. Когда ждать объявление состава? После тура на неделе», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Специалист рассказал, что в расширенный список попадут более 30 футболистов, если будет два матча, то в финальной заявке окажутся 25-26 игроков. При этом тренер отметил, что сборная сыграет двумя разными составами, если все-таки будет две встречи.

17 ноября сборная России проведет контрольный матч со сборной Таджикистана. Источник сообщает, что 20 ноября наша национальная команда встретится с Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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