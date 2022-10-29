Мирзоян: «Сейчас Таджикистан - нормальная команда»

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался по поводу проведения матча между сборными России и Таджикистана.

«Сейчас Таджикистан - нормальная команда. Всю жизнь говорили о том, что игроков выдирают из клубов ради сборной, даже когда я играл. Но игрокам надо ехать в сборную на игру с Таджикистаном», - цитирует Мирзояна Bet On Mobile.

Бывший защитник сборной СССР считает, что национальной команде страны жизненно необходимо проводить всевозможные поединки для того, чтобы понимать текущее положение дел в российском футболе. Сборная России должна прогрессировать, игроки сборной должны развиваться, считает Мирзоян.