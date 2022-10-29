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Мирзоян: «Сейчас Таджикистан - нормальная команда»

29 Октября 2022 • 12:55 Комментировать

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мирзоян высказался по поводу проведения матча между сборными России и Таджикистана.

«Сейчас Таджикистан - нормальная команда. Всю жизнь говорили о том, что игроков выдирают из клубов ради сборной, даже когда я играл. Но игрокам надо ехать в сборную на игру с Таджикистаном», - цитирует Мирзояна Bet On Mobile.

Бывший защитник сборной СССР считает, что национальной команде страны жизненно необходимо проводить всевозможные поединки для того, чтобы понимать текущее положение дел в российском футболе. Сборная России должна прогрессировать, игроки сборной должны развиваться, считает Мирзоян.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мирзоян сборная Таджикистана
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