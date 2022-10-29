38-летний Вагнер Лав оформил хет-трик в Бразилии

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий у себя на родине за клуб «Спорт Ресифи», отметился успешным выступлением в поединке против «Операрио» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии.

38-летний бомбардир оформил хет-трик в прошедшей встрече. Матч завершился разгромной победой команды Лава со счетом 5:1.

В нынешнем сезоне Вагнер принял участие в 16 поединках за «Спорт Ресифи», в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Напомним, что бразильский нападающий выступал за московский ЦСКА на протяжении восьми лет.