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Малафеев: «Сборная России — это семья, которая должна вместе в любое время — тяжёлое или позитивное»

29 Октября 2022 • 09:26 Комментировать

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о проведении товарищеского матча между нашей национальной командой и Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищескую встречу с Таджикистаном 17 ноября.

По мнению Малафеева, сборная России должна существовать, несмотря на то, что ФИФА и УЕФА отстранили нашу страну от всех международных турниров.

«Сборная России — это больше, чем товарищеский матч с кем-либо. Если говорить образно, то сборная — это как семья, которая воссоединяется за одним столом. Семья должна существовать и быть вместе в любое время — тяжёлое или позитивное. Команда должна жить, функционировать», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, что свой последний на сегодняшний день матч сборная России провела 24 сентября, когда одолела команду Кыргызстана в товарищеской встрече со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Малафеев сборная Таджикистана
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