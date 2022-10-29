Иньеста назвал фаворитов чемпионата мира - 2022

Испанский полузащитник Андрес Иньеста, ныне выступающий в чемпионате Японии за клуб «Виссел Кобе», поделился мнением о том, кто станет триумфатором грядущего чемпионата мира – 2022.

«Одним из главных фаворитов мундиаля является сборная Аргентины. У них сейчас прекрасная команда, в которой есть как опытные футболисты, так и талантливая молодежь. За них играет Лео Месси. Имея в составе такого футболиста, вы автоматически становитесь одним из фаворитов. Буду рад, если Месси наконец-то выиграет ЧМ.

Кто еще может побороться за трофей? В число фаворитов также можно отнести Испанию, Бразилию и Францию», - передает слова Андреса Tyc Sports.

Мундиаль пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.