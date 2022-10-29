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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартинес: «Не дадим Месси уйти из сборной Аргентины»

29 Октября 2022 • 08:24 Комментировать (1)

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о главной звезде национальной команды Лионеле Месси.

«Месси сказал, что это последний его чемпионат мира? Нет, мы не дадим ему уйти. Все игроки сборной будут сражаться за него», - передает слова футболиста ESPN Argentina.

Ранее в разговоре с представителями СМИ Месси заявил, что предстоящий мундиаль будет для него последним в карьере.

Чемпионат мира – 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины попала в одну группу с национальными командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лисандро Мартинес
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Комментарии (1)
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NOBODY
29 Октября 2022 в 08:32
ааа, я бы посмотрел на Месси в 50-55 лет в сборной...
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