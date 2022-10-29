Мартинес: «Не дадим Месси уйти из сборной Аргентины»

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о главной звезде национальной команды Лионеле Месси.

«Месси сказал, что это последний его чемпионат мира? Нет, мы не дадим ему уйти. Все игроки сборной будут сражаться за него», - передает слова футболиста ESPN Argentina.

Ранее в разговоре с представителями СМИ Месси заявил, что предстоящий мундиаль будет для него последним в карьере.

Чемпионат мира – 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины попала в одну группу с национальными командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.