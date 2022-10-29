Собирающимся в Катар болельщикам рекомендуется держаться подальше от... верблюдов

Организаторы чемпионата мира в Катаре предупредили собирающихся в эту страну футбольных болельщиков об опасности общения с верблюдами (впроем, иной раз с «верблюдами» приходится сталкиваться и в России - и это тоже не менее опасно), коих на Ближнем Востоке, известное дело, очень много.

Дело в том, что симпатичные животные являются носителями опасного вируса - MERS-CoV, который, как утверждается, опаснее, чем Covid-19. В Катаре уже были зарегистрированы случаи заражения и даже гибели людей от этого вируса, который способен передаваться от животных к людям.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября и продлится до 18 декабря. Это первый чемпионат мира в мусульманской стране, а также первый, который пройдет не летом.