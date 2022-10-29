Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-2022

В Тунисе с большим нетерпением ждут матчей ЧМ-2022, сборная этой страны попала в группу с Францией, Данией и Австралией, а специфические климатические условия чемпионата дают Тунису некоторое преимущество перед обозначенными командами.

Но надежды тунисцев на выход в плей-офф могут быть перечеркнуты по причине того, что ФИФА дала понять, что может исключить Тунис из числа участников чемпионата. Пока что это лишь предупреждение, связанное с тем, что местный министр спорта, по мнению ФИФА, вмешивается в работу тунисской Федерации футбола.

В частности, ранее он требовал перенести даты начала местного чемпионата, дабы дать сборной возможность лучше подготовиться к турниру. Но в сегодняшних условиях и этого достаточно, чтобы навлечь на себя гнев.