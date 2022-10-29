Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-2022

29 Октября 2022 • 03:45 Комментировать

В Тунисе с большим нетерпением ждут матчей ЧМ-2022, сборная этой страны попала в группу с Францией, Данией и Австралией, а специфические климатические условия чемпионата дают Тунису некоторое преимущество перед обозначенными командами.

Но надежды тунисцев на выход в плей-офф могут быть перечеркнуты по причине того, что ФИФА дала понять, что может исключить Тунис из числа участников чемпионата. Пока что это лишь предупреждение, связанное с тем, что местный министр спорта, по мнению ФИФА, вмешивается в работу тунисской Федерации футбола.

В частности, ранее он требовал перенести даты начала местного чемпионата, дабы дать сборной возможность лучше подготовиться к турниру. Но в сегодняшних условиях и этого достаточно, чтобы навлечь на себя гнев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Туниса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Октября
03:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборную Туниса могут отстранить от ЧМ-2022
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черевченко: «Сборной Таджикистана будет интересно сыграть с российскими футболистами»
28 Октября
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гаджиев: «Можно было бы сыграть с более сильным соперником, чем Таджикистан»
21:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Адьям Кузяев высказался о поединке против Таджикистана
19:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Матч ТВ» покажет матч сборной России в Душанбе
18:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Де Хеа не попал в расширенный список сборной Испании
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мартинес: «Не может быть споров о важности Азара для сборной Бельгии»
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола считает Аргентину фаворитом чемпионата мира – Альварес
14:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец высказался о возможных матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
14:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: Боюсь, что отстранение продлится не один год
09:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В сборной Таджикистана высказались о товарищеском матче с Россией
09:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на предложение Малафеева создать сборную легионеров РПЛ 3
09:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бородюк назвал самые ключевые матчи Павлюченко в составе сборной
01:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе»
27 Октября
19:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис – о Зобнине в сборной России: «Можно его больше не вызывать»
Все новости
Рекомендуем