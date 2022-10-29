Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Черевченко: «Сборной Таджикистана будет интересно сыграть с российскими футболистами»

29 Октября 2022 • 00:49 Комментировать

Чемпион Таджикистана в составе «Памиры» Игорь Черевченко прокомментировал товарищеский матч между национальными командами России и Таджикистана.

«Конечно, такой матч нужен для сборных! И сборной Таджикистана будет интересно сыграть с российскими футболистами, и сборной России нужны международные матчи. Взаимовыгодная встреча», - приводит слова Черевченко Sport 24.

Специалист считает, что возможность вырвать победу есть у каждого участника данного поединка. Однако всё станет известно ровно в тот момент, когда команды выйдут на поле. Черевченко ожидает праздника и полного стадиона в день игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Черевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Октября
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черевченко: «Сборной Таджикистана будет интересно сыграть с российскими футболистами»
28 Октября
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гаджиев: «Можно было бы сыграть с более сильным соперником, чем Таджикистан»
21:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Адьям Кузяев высказался о поединке против Таджикистана
19:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Матч ТВ» покажет матч сборной России в Душанбе
18:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Де Хеа не попал в расширенный список сборной Испании
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мартинес: «Не может быть споров о важности Азара для сборной Бельгии»
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола считает Аргентину фаворитом чемпионата мира – Альварес
14:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец высказался о возможных матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
14:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: Боюсь, что отстранение продлится не один год
09:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В сборной Таджикистана высказались о товарищеском матче с Россией
09:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на предложение Малафеева создать сборную легионеров РПЛ 3
09:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бородюк назвал самые ключевые матчи Павлюченко в составе сборной
01:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе»
27 Октября
19:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис – о Зобнине в сборной России: «Можно его больше не вызывать»
18:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная России может сыграть с Узбекистаном – названа вероятная дата
Все новости
Рекомендуем