Черевченко: «Сборной Таджикистана будет интересно сыграть с российскими футболистами»

Чемпион Таджикистана в составе «Памиры» Игорь Черевченко прокомментировал товарищеский матч между национальными командами России и Таджикистана.

«Конечно, такой матч нужен для сборных! И сборной Таджикистана будет интересно сыграть с российскими футболистами, и сборной России нужны международные матчи. Взаимовыгодная встреча», - приводит слова Черевченко Sport 24.

Специалист считает, что возможность вырвать победу есть у каждого участника данного поединка. Однако всё станет известно ровно в тот момент, когда команды выйдут на поле. Черевченко ожидает праздника и полного стадиона в день игры.