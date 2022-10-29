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Деменко: «Думаю, и сам Карпин не хотел матча с Таджикистаном, но это поступает сверху» эксклюзив

29 Октября 2022 • 00:03 Комментировать (1)

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября.

«Лично мое мнение - стоило воздержаться от этих матчей. В принципе, я понимаю руководителей клубов, которые не хотят эти игры. Могут быть травмы или ещё какие-то моменты. До конца этого года вряд ли нужно играть такие матчи, как матч со сборной Таджикистана. Тренировочный процесс клубов сильно рушится, поскольку игроки уезжают. Для самих футболистов тоже эти переезды лишние, акклиматизация, как бы там ни было. Да, игрокам нужна практика в сборной, но до конца года могли бы не собирать. Думаю, и сам Валерий Карпин не хотел этого, но это поступает сверху. Ничего от этого матча мы сейчас не выиграем», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
29 Октября 2022 в 00:22
это наш мини-ЧМ. Очень даже в тему
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