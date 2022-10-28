Гаджиев: «Можно было бы сыграть с более сильным соперником, чем Таджикистан»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Таджикистаном. Ранее стало известно, что контрольная встреча состоится 17 ноября, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Можно было бы сыграть с более сильным соперником, чем Таджикистан. Но сейчас надо играть с теми, кто соглашается. Мне сложно оценить уровень соперника, но они точно сильнее Киргизии», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, в текущем календарном году сборная России провела один матч. Нашим соперником в товарищеской игре был Кыргызстан (2:1).