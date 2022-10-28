Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Адьям Кузяев высказался о поединке против Таджикистана

28 Октября 2022 • 21:34 Комментировать

Адьям Кузяев, отец полузащитника российской национальной команды Далера Кузяева, высказался о поединке против сборной Таджикистана.

«Правильно, что сборная России находит себе спарринг-партнеров и играет товарищеские матчи. Это дает игрокам чувствовать себя в обойме, кроме того, международная игра всегда стоит особняком, какая бы она ни была. Это будет очень непростой матч»,  – заявил бывший футболист таджикского «Колтона», чьи слова цитирует Metaratings.ru. По мнению эксперта, встреча станет праздником для гостеприимного таджикского народа, который будет рад приезду российской сборной.

Напомним, что сегодня появилась информация о проведении товарищеского матча между национальными командами Таджикистана и России в Душанбе 17 ноября.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана Адьям Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гаджиев: «Можно было бы сыграть с более сильным соперником, чем Таджикистан»
21:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Адьям Кузяев высказался о поединке против Таджикистана
19:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Матч ТВ» покажет матч сборной России в Душанбе
18:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Де Хеа не попал в расширенный список сборной Испании
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мартинес: «Не может быть споров о важности Азара для сборной Бельгии»
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола считает Аргентину фаворитом чемпионата мира – Альварес
14:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец высказался о возможных матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном
14:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: Боюсь, что отстранение продлится не один год
09:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В сборной Таджикистана высказались о товарищеском матче с Россией
09:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой отреагировал на предложение Малафеева создать сборную легионеров РПЛ 3
09:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бородюк назвал самые ключевые матчи Павлюченко в составе сборной
01:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе»
27 Октября
19:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис – о Зобнине в сборной России: «Можно его больше не вызывать»
18:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная России может сыграть с Узбекистаном – названа вероятная дата
17:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Катар упростил въезд болельщиков на чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем