Адьям Кузяев высказался о поединке против Таджикистана

Адьям Кузяев, отец полузащитника российской национальной команды Далера Кузяева, высказался о поединке против сборной Таджикистана.

«Правильно, что сборная России находит себе спарринг-партнеров и играет товарищеские матчи. Это дает игрокам чувствовать себя в обойме, кроме того, международная игра всегда стоит особняком, какая бы она ни была. Это будет очень непростой матч», – заявил бывший футболист таджикского «Колтона», чьи слова цитирует Metaratings.ru. По мнению эксперта, встреча станет праздником для гостеприимного таджикского народа, который будет рад приезду российской сборной.

Напомним, что сегодня появилась информация о проведении товарищеского матча между национальными командами Таджикистана и России в Душанбе 17 ноября.

