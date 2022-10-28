​«Матч ТВ» покажет матч сборной России в Душанбе

В пятницу сборная России анонсировала товарищеский матч против Таджикистана. Команды сыграют в Душанбе в четверг, 17 ноября.

Как сообщает пресс-служба российской национальной команды в «Телеграме», матч сборных Таджикистана и России можно будет посмотреть в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ».

Добавим, что товарищеская игра сборных Таджикистана и России 17 ноября стартует в 18:00 по московскому времени.

На сегодняшний день свой последний матч сборная России проводила в сентябре. Тогда команда Валерия Карпина обыграла Кыргызстан на поле соперника с результатом 2:1.