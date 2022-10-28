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​Сборная России сыграет с Таджикистаном официально

28 Октября 2022 • 19:24 Комментировать

Сборная России проведёт товарищеский матч против Таджикистана. Информацию об этом разместила пресс-служба команды.

Матч между сборными Таджикистана и России пройдёт в четверг, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток футболисты услышат в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что в настоящий момент Российский футбольный союз находится под санкциями УЕФА и ФИФА. В сложившейся ситуации сборная России может проводить только товарищеские матчи, причём находить соперников для них является задачей с двумя звёздочками.

Свою последнюю игру сборная России провела в сентябре – против Кыргызстана. Команда Валерия Карпина победила со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана
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