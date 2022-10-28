​Де Хеа не попал в расширенный список сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике составил расширенный список из 55 игроков, которые могут сыграть на чемпионате мира. При этом Королевская испанская федерация футбола по просьбе тренера не станет публиковать этот список.

По данным AS, в расширенный список «красной фурии» не попал голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Луис Энрике не рассчитывает на этого голкипера.

Если говорить о вратарях, то в список попали Унаи Симон, Роберт Санчес, Давид Райя, Кепа Аррисабалага и Давид Сория.

Через несколько недель Луис Энрике определится с окончательный списком – в заявку на чемпионат мира войдут 26 игроков.

Сборная Испании на мундиале сыграет в одной группе с командами Германии, Японии и Коста-Рики.