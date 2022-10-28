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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мартинес: «Не может быть споров о важности Азара для сборной Бельгии»

28 Октября 2022 • 18:22 Комментировать

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес исключил вариант, при котором Эден Азар не попадёт в заявку команды на предстоящий чемпионат мира.

Эден Азар в настоящий момент не лучшим образом выступает за мадридский «Реал». Тем не менее, Мартинес по-прежнему считает вингера важным игроком для бельгийской национальной команды.

«Не может быть никаких споров о важности Эдена Азара для команды», - сказал Мартинес, чьи слова приводит на своих страницах HLN.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Бельгии выступит в одной группе с командами Канады, Марокко и Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Эден Азар Роберто Мартинес
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