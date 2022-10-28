Бышовец высказался о возможных матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Ранее сообщалось, что в ноябре национальная команда сыграет две контрольные встречи — с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Играть с Таджикистаном и Узбекистаном нужно. Футболистам тяжело выступать, когда нет мотивации и цели. Думаю, матч с Боснией уже не состоится», — цитирует слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, что ранее у сборной России были запланированы матчи против сборной Ирана и Боснии и Герцеговины. В последнем матче подопечные Валерия Карпина оказались сильнее Кыргызстана (2:1).