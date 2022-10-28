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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин: Боюсь, что отстранение продлится не один год

28 Октября 2022 • 14:10 Комментировать

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, стоит ли сборной России проводить товарищеские матчи.

«Сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой лиги. Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать», — заявил Нигматуллин «Чемпионату».

По мнению эксперта, если не проводить контрольные игры, то тогда и вовсе можно потерять сборную, ведь отстранение может продлиться не на один год.

Напомним, ранее сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда уже пропустила розыгрыш Лиги наций и жеребьевку отборочного раунда к чемпионату Европы – 2024, а также пропустит предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Руслан Нигматуллин
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