Нигматуллин: Боюсь, что отстранение продлится не один год

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, стоит ли сборной России проводить товарищеские матчи.

«Сборной России нужно играть — пусть даже со сборной Первой лиги. Ситуация — ужасная, но собираться надо, чтобы совсем не деградировать», — заявил Нигматуллин «Чемпионату».

По мнению эксперта, если не проводить контрольные игры, то тогда и вовсе можно потерять сборную, ведь отстранение может продлиться не на один год.

Напомним, ранее сборная России была отстранена от участия в международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда уже пропустила розыгрыш Лиги наций и жеребьевку отборочного раунда к чемпионату Европы – 2024, а также пропустит предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре.