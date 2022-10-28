В сборной Таджикистана высказались о товарищеском матче с Россией

В сборной Таджикистана высказались касательно потенциального товарищеского поединка против национальной команды России. По этому поводу дал свой комментарий пресс-секретарь сборной Фаридун Салиев.

«Ведутся переговоры между ассоциациями. В ближайшие дни наша Федерация футбола объявит имена соперников сборной Таджикистана», - передает слова Салиева издание Sport24.

Напомним, что последний поединок сборной России состоялся в конце сентября. Тогда подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с командой Кыргызстана и отпраздновали победу со счетом 2:1. На ноябрь у национальной команды намерена товарищеская игра с Ираном.