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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Назван ещё один возможный соперник сборной России

27 Октября 2022 • 20:15 Комментировать

Сборная России до сих пор не имеет чётких планов на ноябрь. В нынешних реалиях Российскому футбольному союзу непросто находить для команды Валерия Карпина соперников на товарищеские матчи.

В четверг появилась информация о том, что сборная России 20 ноября может сыграть против Узбекистана на выезде. Теперь Metaratings рассказывает о возможной встрече команды Валерия Карпина с национальной сборной Таджикистана. Игра может пройти в четверг, 17 ноября, в Душанбе.

Напомним, что в сентябре сборная России обыграла на выезде команду Кыргызстана – 2:1. Официальные игры команде Валерия Карпина в ближайшее время не светят из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана
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