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Канчельскис – о Зобнине в сборной России: «Можно его больше не вызывать»

27 Октября 2022 • 19:51 Комментировать

Бывший полузащитник английских клубов «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон» Андрей Канчельскис прокомментировал слова футболиста «Спартака» Романа Зобнина.

«Какое здоровье? С ума посходили что ли? Уже не хотят в сборную приезжать», - цитирует Канчельскиса «Спорт День За Днём».

Бывший футболист считает, что в случае, когда речь идёт о намеренной просьбе игрока не вызывать его в национальную команду, нужно прекращать любые дальнейшие попытки вызова в сборную такого спортсмена.

«Можно его больше не вызывать. Зобнин – великий футболист что-ли?» - добавил Канчельскис.

Специалист считает, что сборная России хорошо проведёт свои поединки и без игрока «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис Роман Зобнин
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