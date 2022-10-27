​Сборная России может сыграть с Узбекистаном – названа вероятная дата

В ноябре сборная России может провести товарищеский матч против Узбекистана. Стороны приблизились к достижению договорённости о проведении этой встречи. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

По данным источника, товарищеский матч Узбекистан – Россия может состояться в Ташкенте в воскресенье, 20 ноября.

Вероятно, против Боснии и Герцеговины сборная России всё же не сыграет. Этот матч в своё время был анонсирован на 19 ноября, но боснийцы ещё не дали окончательного согласия.

Отметим, что сборная России из-за санкций пока что может проводить лишь товарищеские матчи.