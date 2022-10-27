​Катар упростил въезд болельщиков на чемпионат мира

Чуть больше трёх недель остаётся до старта чемпионата мира в Катаре. Местное министерство здравоохранения опубликовало заявление, в котором говорится об отмене требования по сдаче отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну. Это решение упростит жизнь болельщикам, которые приедут на мундиаль.

Матч открытия чемпионата мира пройдёт в воскресенье, 20 ноября. В нём отношения на поле выяснят сборные Катара и Эквадора.

Стоит отметить, что Катар планирует принять 1,2 миллиона посетителя в период проведения в стране чемпионата мира по футболу.

Добавим, что трофей чемпионов мира будет защищать сборная Франции.