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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Катар упростил въезд болельщиков на чемпионат мира

27 Октября 2022 • 17:48 Комментировать

Чуть больше трёх недель остаётся до старта чемпионата мира в Катаре. Местное министерство здравоохранения опубликовало заявление, в котором говорится об отмене требования по сдаче отрицательного теста на коронавирус при въезде в страну. Это решение упростит жизнь болельщикам, которые приедут на мундиаль.

Матч открытия чемпионата мира пройдёт в воскресенье, 20 ноября. В нём отношения на поле выяснят сборные Катара и Эквадора.

Стоит отметить, что Катар планирует принять 1,2 миллиона посетителя в период проведения в стране чемпионата мира по футболу.

Добавим, что трофей чемпионов мира будет защищать сборная Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
катар чемпионат мира-2022
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