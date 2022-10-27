Хиддинк: «Павлюченко играл очень важную роль в решающих матчах»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением об экс-нападающем национальной команды Романе Павлюченко, который сегодня, 27 октября, объявил о завершении профессиональной карьеры.

Голландский специалист отметил, что Павлюченко играл важную роль в решающих матчах, также удивившись продолжительности карьеры футболиста.

«Надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко. Он играл очень важную роль в решающих матчах. Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению», — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, Павлюченко защищал цвета национальной команды в период с 2003 по 2012 год. В общей сложности за сборную России нападающий провёл 51 матч, забив 21 гол. Последним клубом в карьере 40-летнего футболиста стал «Знамя» из Ногинска.