Зобнин – о матче с Киргизией: «Попросил Карпина не вызывать меня в сборную»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ситуацию со своим отсутствием в составе сборной России на матче против Кыргызстана (2:1).

«Я не отказывался. Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем», - приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Также спортсмен выразил желание не вызываться в национальную команду и на следующий поединок.

Встреча между национальными сборными России и Кыргызстана состоялась 24 сентября нынешнего года. Победителем из матча вышел российский коллектив, который забил в ворота соперника два мяча, пропустив при этом лишь однажды.