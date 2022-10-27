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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Суперкомпьютер предсказал триумф Месси на чемпионате мира – Роналду проиграет в финале

27 Октября 2022 • 14:28 Комментировать (2)

Чемпионат мира всё ближе, а значит – самое время делать прогнозы. На страницах FourFourTwo рассказывается об исследовании с помощью суперкомпьютера, проведённом BCA Research. В нём предсказывается триумф на чемпионате мира в Катаре сборной Аргентины с Лионелем Месси в составе.

Согласно результатам, в финале пересекутся Лионель Месси и Криштиану Роналду, и сборная Аргентины обыграет Португалию в серии одиннадцатиметровых ударов.

Относительно недавно – в 2014 году – сборная Аргентины играла в финале мундиаля. Тогда Лионель Месси и компания проиграли Германии с минимальным счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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Kirolnic
27 Октября 2022 в 14:42
Все, итоги подведены! И никому в Катар ехать не надо ))
Alex1972
27 Октября 2022 в 14:31
Неймар против...
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