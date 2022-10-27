​Суперкомпьютер предсказал триумф Месси на чемпионате мира – Роналду проиграет в финале

Чемпионат мира всё ближе, а значит – самое время делать прогнозы. На страницах FourFourTwo рассказывается об исследовании с помощью суперкомпьютера, проведённом BCA Research. В нём предсказывается триумф на чемпионате мира в Катаре сборной Аргентины с Лионелем Месси в составе.

Согласно результатам, в финале пересекутся Лионель Месси и Криштиану Роналду, и сборная Аргентины обыграет Португалию в серии одиннадцатиметровых ударов.

Относительно недавно – в 2014 году – сборная Аргентины играла в финале мундиаля. Тогда Лионель Месси и компания проиграли Германии с минимальным счётом 0:1.