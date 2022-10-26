Юран – о соперниках сборной России: «Есть много азиатских и латинских стран»

Чемпион СССР в составе киевского «Динамо» Сергей Юран прокомментировал проведение сборной России товарищеских матчей.

Бывший футболист считает, что национальной команде не стоит задерживаться на варианте с проведением поединка против Боснии и Герцеговины.

«Есть много азиатских и латинских стран. Надо договариваться и решать вопросы», - приводит слова Юрана «Чемпионат».

Спортсмен предполагает, что товарищеские матчи состоятся.

Сергей Юран выступал за сборные СССР, СНГ и России с 1990 по 1999 год. За это время игрок провёл 40 матчей и сумел забить гол в ворота соперника семь раз.