Клинсманн: «Чемпионат мира будет экстремальным»

Бывший немецкий нападающий и тренер Юрген Клинсманн, в 1990 году становившийся чемпионом мира в составе сборной ФРГ на итальянском чемпионате мира, поделился своим мнением о предстоящем в Катаре Мундиале.

По словам Клинсманна, это будет экстремальный чемпионат - и не только в силу климатических условий Катара, где жарко даже зимой, но и в силу специфического календаря.

- Выиграет команда, которая больше всего будет стремиться к этому. Это будет необычный чемпионат, экстремальный. Лишь одна неделя на подготовку, - цитирует Клисманна The Athletic.

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября.