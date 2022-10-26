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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Клинсманн: «Чемпионат мира будет экстремальным»

26 Октября 2022 • 21:52 Комментировать

Бывший немецкий нападающий и тренер Юрген Клинсманн, в 1990 году становившийся чемпионом мира в составе сборной ФРГ на итальянском чемпионате мира, поделился своим мнением о предстоящем в Катаре Мундиале.

По словам Клинсманна, это будет экстремальный чемпионат - и не только в силу климатических условий Катара, где жарко даже зимой, но и в силу специфического календаря.

- Выиграет команда, которая больше всего будет стремиться к этому. Это будет необычный чемпионат, экстремальный. Лишь одна неделя на подготовку, - цитирует Клисманна The Athletic.  

Чемпионат мира в Катаре начнется 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клинсманн Чм-2022
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