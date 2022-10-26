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Гаджиев назвал Сербию, Иран и ещё две страны, со сборными которых могла бы сыграть национальная команда России

26 Октября 2022 • 19:04 Комментировать

Бывший главный тренер японской «Санфречче Хиросимы», а ныне президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев выдвинул свой список стран, сборные которых способны сыграть с национальной командой России в товарищеских встречах.

«Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходят Сербия», - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Кроме сербского коллектива специалист назвал также ещё три страны. Ими оказались Иран, Китай и Белоруссия.

Свой последний на текущий момент международный матч сборная России провела в прошлом месяце, обыграв в гостях Кыргызстан со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России Товарищеские Матчи
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