Гаджиев назвал Сербию, Иран и ещё две страны, со сборными которых могла бы сыграть национальная команда России

Бывший главный тренер японской «Санфречче Хиросимы», а ныне президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев выдвинул свой список стран, сборные которых способны сыграть с национальной командой России в товарищеских встречах.

«Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходят Сербия», - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Кроме сербского коллектива специалист назвал также ещё три страны. Ими оказались Иран, Китай и Белоруссия.

Свой последний на текущий момент международный матч сборная России провела в прошлом месяце, обыграв в гостях Кыргызстан со счётом 2:1.