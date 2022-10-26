​«Потому что нас там не будет»: Карасёв не планирует смотреть чемпионат мира

Российский рефери Сергей Карасёв ответил на вопрос о чемпионате мира в Катаре, на котором он мог бы работать, если бы не футбольные санкции в отношении России.
- Скорее всего, даже смотреть не буду, - сказал Карасёв в ходе своего интервью для «Спорт-Экспресса».
- Потому что нас там не будет?
- Да.
По словам Карасёва, из-за сложившейся ситуации он даже не смотрит матчи Лиги чемпионов. Арбитр просматривает только обзоры игр по утрам.
Чемпионат мира в Катаре стартует уже 20 ноября. Трофей сильнейшей сборной планеты будет защищать национальная сборная Франции.
Напомним, что Сергей Карасёв работал на Евро-2020.
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