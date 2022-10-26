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Широков: «Фернандес Анюкову в подмётки не годится»

26 Октября 2022 • 14:20 Комментировать

Экс-игрок сборной России Роман Широков считает, что национальной команде не нужны натурализованные игроки.

«Говорите, Марио Фернандес рвал на ЧМ-2018? Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится», — заявил Широков «РБ Спорту».

При этом эксперт отметил, что Фернандес был единственным натурализованным футболистом, который хорошо играл за сборную России. Был бразильский голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме, но он никогда не являлся игроком старта, поэтому нужно поддерживать своих, добавил Широков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Широков Александр Анюков Гилерме Марио Фернандес
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