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Анри рассказал, где хочет работать Зидан

26 Октября 2022 • 11:03 Комментировать

Легендарный футболист национальной сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о возможном возвращении Зинедина Зидана к тренерской работе.

«Зинедина связывают со многими клубами. Что касается «Ювентуса», я не думаю, что он возглавит эту команду. Вряд ли у него есть такое желание. Зидан ждет предложения от сборной Франции», - передает слова Анри CBS Sports.

Напомним, что последним местом работы Зидана был мадридский «Реал». Вместе с «королевским» клубом французский тренер три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов и дважды выигрывал чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Зинедин Зидан Тьерри Анри
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