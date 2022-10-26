Анри рассказал, где хочет работать Зидан

Легендарный футболист национальной сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о возможном возвращении Зинедина Зидана к тренерской работе.

«Зинедина связывают со многими клубами. Что касается «Ювентуса», я не думаю, что он возглавит эту команду. Вряд ли у него есть такое желание. Зидан ждет предложения от сборной Франции», - передает слова Анри CBS Sports.

Напомним, что последним местом работы Зидана был мадридский «Реал». Вместе с «королевским» клубом французский тренер три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов и дважды выигрывал чемпионат Испании.