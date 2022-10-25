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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду - в заявке сборной Португалии на ЧМ-2022

25 Октября 2022 • 09:31 Комментировать

Тренерский штаб национальной сборной Португалии объявил расширенный состав команды на чемпионат мира в Катаре. Согласно информации журналистов O Jogo, соответствующий документ был отправлен в ФИФА.

Среди футболистов, включенных в данный список, фигурируют Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Пепе и многие другие известные игроки.

На групповой стадии чемпионата мира – 2022 сборная Португалии встретится с национальными командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи. Мундиаль пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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