Роналду - в заявке сборной Португалии на ЧМ-2022

Тренерский штаб национальной сборной Португалии объявил расширенный состав команды на чемпионат мира в Катаре. Согласно информации журналистов O Jogo, соответствующий документ был отправлен в ФИФА.

Среди футболистов, включенных в данный список, фигурируют Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Рафаэл Леау, Пепе и многие другие известные игроки.

На групповой стадии чемпионата мира – 2022 сборная Португалии встретится с национальными командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи. Мундиаль пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря.