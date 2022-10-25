Зидан отреагировал на критику ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на критические высказывания о чемпионате мира – 2022, который стартует в следующем месяце в Катаре.

«Хватит критиковать, нужно дать место игре. Я просто хочу смотреть футбол. Нужно прежде всего оставить место для футбола и соревнований, чтобы все энтузиасты хорошо провели свое время», - передает слова француза RMC Sport.

Напомним, что мундиаль стартует в Катаре 20 ноября. Финальный поединок престижного турнира состоится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная сборная Франции.