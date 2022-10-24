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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​На Украине призвали отстранить Иран от участия в чемпионате мира

24 Октября 2022 • 14:09 Комментировать (5)

Сергей Палкин, занимающий должность генерального директора «Шахтёра», сделал громкое заявление. Он призвал ФИФА отстранить сборную Ирана от участия на чемпионате мира.

«Освободившееся место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия на мундиале. При неравных условиях с другими сборными украинцы играли в плей-офф душой», - сказал Палкин, чьи слова приводит пресс-служба «Шахтёра».

Отметим, что на чемпионате мира сборная Ирана выступит в одной группе с командами Англии, Уэльса и США.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре. Матч открытия турнира пройдёт в воскресенье, 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Сборная Украины Сергей Палкин Сборная Ирана
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Комментарии (5)
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Mike101
24 Октября 2022 в 15:51
Клоуны
KLINSMANN
24 Октября 2022 в 15:02
Иран можно заменить только на Россию!
KLINSMANN
24 Октября 2022 в 15:02
Англия, Уэльс и США откажутся играть - и сразу в плей-офф будем!
Antuan2580
24 Октября 2022 в 14:58
Всех друзей Украины,-тоже отстранить немедленно!!!
overkill666
24 Октября 2022 в 14:32
Италию лучше пустите на мундиаль!
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