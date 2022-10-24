​На Украине призвали отстранить Иран от участия в чемпионате мира

Сергей Палкин, занимающий должность генерального директора «Шахтёра», сделал громкое заявление. Он призвал ФИФА отстранить сборную Ирана от участия на чемпионате мира.

«Освободившееся место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия на мундиале. При неравных условиях с другими сборными украинцы играли в плей-офф душой», - сказал Палкин, чьи слова приводит пресс-служба «Шахтёра».

Отметим, что на чемпионате мира сборная Ирана выступит в одной группе с командами Англии, Уэльса и США.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре. Матч открытия турнира пройдёт в воскресенье, 20 ноября.