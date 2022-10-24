Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игрок сборной Коста-Рики не поедет на ЧМ-2022 из-за допинга

24 Октября 2022 • 12:45 Комментировать

Полузащитник национальной сборной Коста-Рики Орландо Гало не примет участия в грядущем чемпионате мира 2022 года. Об этом рапортуют журналисты Teletica Deportes.

Как сообщает источник, Международная федерация футбола дисквалифицировала 22-летнего игрока за употребление запрещенных препаратов. По этой причине Орландо не сможет помочь своей сборной на мундиале, который меньше чем через месяц стартует в Катаре.

Напомним, что на групповой стадии соревнований сборная Коста-Рики сыграет против Германии, Испании и Японии.

Мундиаль стартует 20 ноября, а финал турнира пройдет 18 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Коста-Рики Орландо Гало
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Октября
13:51 · Италия. Серия А
​Меньян не теряет надежды поехать на чемпионат мира
12:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Коста-Рики не поедет на ЧМ-2022 из-за допинга
10:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лёв объяснил, почему до сих пор не нашёл работу 1
23 Октября
21:52 · Другое
Дани Алвес вряд ли сыграет на ЧМ-2022 за сборную Бразилии
16:53 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Варана – защитник имеет шансы поехать на чемпионат мира
07:34 · Англия. Премьер-лига
Сборная Франции рискует потерять важного игрока перед ЧМ-2022
22 Октября
16:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Варан высказался о чемпионате мира в Катаре
16:00 · Италия. Серия А
Павлюченко — о возвращении Кокорина в сборную: «Мне было бы интересно посмотреть, как он выглядит»
15:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналдо не хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира
13:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Манчини признался, что задумывался об уходе из сборной Италии
12:03 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Стыдно за решение сборной Голландии по Промесу»
11:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Блинд хотел завершить карьеру после ситуации с Эриксеном
11:28 · Англия. Премьер-лига
Джеймс о чемпионате мира: «Сделаю всё, что в моих силах, чтобы быть там»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Городовой заявил, что мечтает сыграть за сборную России 1
10:03 · Россия. Премьер-лига
Юран считает, что сборная Нидерландов может обойтись и без Промеса
Все новости
Рекомендуем