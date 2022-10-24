Игрок сборной Коста-Рики не поедет на ЧМ-2022 из-за допинга

Полузащитник национальной сборной Коста-Рики Орландо Гало не примет участия в грядущем чемпионате мира 2022 года. Об этом рапортуют журналисты Teletica Deportes.

Как сообщает источник, Международная федерация футбола дисквалифицировала 22-летнего игрока за употребление запрещенных препаратов. По этой причине Орландо не сможет помочь своей сборной на мундиале, который меньше чем через месяц стартует в Катаре.

Напомним, что на групповой стадии соревнований сборная Коста-Рики сыграет против Германии, Испании и Японии.

Мундиаль стартует 20 ноября, а финал турнира пройдет 18 декабря.