Лёв объяснил, почему до сих пор не нашёл работу

Известный немецкий специалист Йоахим Лёв, который находится без работы после отставки с поста главного тренера сборной Германии, высказался о возможном возвращении.

«Я настроен вернуться. Футбол приносит мне удовольствие. Хочу снова почувствовать эту мотивацию, которой нет в последнее время. Если предложат интересный вариант, я готов.

Почему до сих пор без работы? Я хочу хотя бы один раз посетить чемпионат мира в качестве зрителя», - передает слова специалиста Kicker.

Напомним, что 62-летний наставник занимал пост главного тренера сборной Германии с 2006 по 2021 год. Под его руководством «бундестим» выиграла чемпионат мира в 2014 году.