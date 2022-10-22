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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналдо не хочет, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

22 Октября 2022 • 15:34 Комментировать

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы Лионель Месси стал чемпионом мира.

«Разве что если бы он играл за Испанию», - высказался Роналдо.

«Соперничество между Бразилией и Аргентиной очень велико. У нас были невероятные сражения. Так что не стоит думать о победе аргентинской сборной на чемпионате мира», - пояснил свою позицию бразилец.

«Заслуживает ли Месси того, чтобы стать чемпионом мира? Конечно, заслуживает. Но я не буду его поддерживать. Думаю, он поймёт меня. Уверен, он бы чувствовал то же самое», - сказал Роналдо The Guardian.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Лионель Месси Сборная Аргентины
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