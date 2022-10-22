Манчини: «Нам предстоит самый тяжёлый месяц»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини вновь вспомнил о весеннем провале.

Итальянцы не примут участия на мундиале, так как уступили в стыковом противостоянии Северной Македонии.

«Трудно смириться с произошедшим. Казалось, что ситуация в отборочной группе находится под нашим контролем, но всё пошло не так. Успех в Лиге наций стал для нас утешением – было очень приятно попасть в «финал четырёх». Сейчас нам предстоит пережить самый трудный месяц – ноябрь», – отметил Манчини, указывая на то, как трудно будет наблюдать за чемпионатом мира со стороны.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Италия не примет участие на турнире во второй раз подряд.