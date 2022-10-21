Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Северной Ирландии осталась без главного тренера

21 Октября 2022 • 22:17 Комментировать

Ян Баракло больше не является тренером североирландской сборной, руководство местной федерации футбола приняло решение уволить его. При Баракло команда выиграла всего лишь четыре из проведенных 22 матчей - слишком мало даже для Северной Ирландии, которая при его предшественнике Майкле О'Ниле даже начала выступать в крупных турнирах, как Евро-2016.

Не исключено, что именно О'Нил, и возглавит вновь сборную, во всяком случае, он сейчас остается без работы и свободен для подобных предложений. Также претендентами следует считать Стефена Робинсона, Томми Райта, Джима Мэгилтона и Кенни Шилза - с ними беседовали два года назад, перед назначением Баракло.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Северной Ирландии Ян Баракло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
22:46 · Франция. Лига 1
Игрок «Монако» может сменить спортивное гражданство ради ЧМ-2022
22:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Северной Ирландии осталась без главного тренера
19:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци назвал причину непопадания Промеса в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира – 2022
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Меньян вынужден пропустить ЧМ-2022
17:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой прокомментировал непопадание Промеса в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира - 2022 2
17:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гус Тиль попал в расширенную заявку сборной на ЧМ-2022, Промес – нет
16:10 · Россия. Премьер-лига
Байрамян признался, что хотел бы видеть Карпина главным тренером сборной Армении
15:29 · Россия. Премьер-лига
Ле Таллек допустил, что Малком и Клаудиньо смогут сыграть за сборную России
14:11 · Италия. Серия А
Раньери назвал своего фаворита катарского чемпионата мира
13:40 · Россия. Премьер-лига
Журналист считает, что игроки из РПЛ могут быть вызваны в сборную Хорватии
12:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков рассказал, состоится ли матч России против Боснии и Герцеговины
12:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Желаю Катару всего наилучшего в проведении чемпионата мира, эта страна дала мне всё»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Талалаев — о соперниках для сборной России: «Достойных команд хватает — нужно хорошо искать»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Кечинов рассказал, нужна ли сборная России в условиях изоляции
07:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов высказался о возможном вызове Кокорина в сборную России
Все новости
Рекомендуем