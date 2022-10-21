Сборная Северной Ирландии осталась без главного тренера

Ян Баракло больше не является тренером североирландской сборной, руководство местной федерации футбола приняло решение уволить его. При Баракло команда выиграла всего лишь четыре из проведенных 22 матчей - слишком мало даже для Северной Ирландии, которая при его предшественнике Майкле О'Ниле даже начала выступать в крупных турнирах, как Евро-2016.

Не исключено, что именно О'Нил, и возглавит вновь сборную, во всяком случае, он сейчас остается без работы и свободен для подобных предложений. Также претендентами следует считать Стефена Робинсона, Томми Райта, Джима Мэгилтона и Кенни Шилза - с ними беседовали два года назад, перед назначением Баракло.