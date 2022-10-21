Камоцци назвал причину непопадания Промеса в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира – 2022

Агент Франко Камоцци отреагировал на непопадание нападающего «Спартака» Куинси Промесса в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира – 2022.

«Невключение Куинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022 похоже на политическое. Жаль, что он не сыграет в Катаре», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что есть и положительный момент в данной ситуации — Промес сможет полностью сконцентрироваться на игре за «Спартак».

В текущем сезоне 30-летний футболист забил 14 мячей и записал в свой актив 7 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах.