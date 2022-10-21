Мостовой прокомментировал непопадание Промеса в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира - 2022

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о непопадании нападающего «красно-белых» Куинси Промеса в расширенный список сборной Нидерландов на чемпионат мира – 2022.

Мостовой сказал «Чемпионату», что есть три причины, по которым Промеса не вызвали в сборную: из-за текущей ситуации в мире его не стали брать, потому что он играет в РПЛ или тренер национальной команды считает, что на его позиции есть более достойные футболисты. Помимо этого, игрок мог не попасть в состав из-за судебного дела, добавил эксперт.

Сегодня, 21 октября, сборная Нидерландов объявила расширенный список в преддверии чемпионата мира в Катаре, куда вошел экс-игрок «Спартака» Гус Тиль.

В текущем сезоне Промес забил 14 мячей и сделал 7 ассистов в 18 матчах во всех турнирах.