Колосков рассказал, состоится ли матч России против Боснии и Герцеговины

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном проведении товарищеского поединка против национальной команды Боснии и Герцеговины.

«Думаю, что матч с большой долей вероятности не состоится. Ведущие футболисты отказываются с нами играть, а это о многом говорит. В целом, это абсолютно ожидаемо и в духе времени», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что решение о проведении этого контрольного поединка будет принято 31 октября.

24 сентября сборная России провела первый матч после международного бана. Подопечные Валерия Карпина на выезде встретились с командой Кыргызстана и победили со счетом 2:1.