Баженов высказался о возможном вызове Кокорина в сборную России

Экс-форвард московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Никита Баженов высказался относительно возможного вызова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

«Если теоретически возможно, то и практически. Кокорин сбитый летчик? Все бывает в этой жизни. Получится - отлично. Не получится - так бывает», - передает слова Баженова «Чемпионат».

Напомним, что Кокорин принял участие в 48 поединках сборной России, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть результативных передач. Александр последний раз вызывался в сборную России в 2017 году.