Каррера: «Если Кокорин наберёт форму, то будет отличным нападающим»

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в ряды национальной сборной России.

«Если Карпин говорит о возможности вызова Кокорина, то он наверняка осведомлен о его физическом состоянии. Если Александр наберет форму, он будет отличным нападающим», - передает слова итальянского специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что полноценный контракт Кокорина принадлежит «Фиорентине». За кипрскую команду 31-летний россиянин выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий отметился четырьмя забитыми мячами.