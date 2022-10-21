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Каррера: «Если Кокорин наберёт форму, то будет отличным нападающим»

21 Октября 2022 • 07:54 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в ряды национальной сборной России.

«Если Карпин говорит о возможности вызова Кокорина, то он наверняка осведомлен о его физическом состоянии. Если Александр наберет форму, он будет отличным нападающим», - передает слова итальянского специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что полноценный контракт Кокорина принадлежит «Фиорентине». За кипрскую команду 31-летний россиянин выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Массимо Каррера арис лимасол
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