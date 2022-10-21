Президент УЕФА высказался о проведении ЧМ-2030 на Украине

Глава УЕФА Александер Чеферин высказался о совместной заявке Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира в 2030 году.

«Украина хочет внести свой вклад, как и другие страны. Пока неизвестно, сколько матчей и где будет проведено. Но включение Украины в заявку интересно», - передает слова руководителя A Bola.

Стоит напомнить, что меньше чем через месяц в Катаре стартует чемпионат мира – 2022. Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке.

Действующим чемпионом мира является национальная сборная Франции.