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Чемпионат мира по футболу 2022

Иранские игроки призвали ФИФА исключить сборную из ЧМ-2022

21 Октября 2022 • 07:18 Комментировать

Некоторые иранские футболисты хотят, чтобы Международная федерация футбола отстранила национальную команду страны от участия в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается в соцсети Iran International English.

В письменном требовании говорится о необходимости дисквалифицировать страну из-за жестокости к своему народу. Некоторые игроки подвергались преследованию со стороны государства. В письме требуют немедленно исключить Иран из ФИФА.

Мундиаль состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Сборная Ирана попала в одну группу с командами США, Англии и Уэльса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана
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