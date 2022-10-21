Иранские игроки призвали ФИФА исключить сборную из ЧМ-2022

Некоторые иранские футболисты хотят, чтобы Международная федерация футбола отстранила национальную команду страны от участия в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается в соцсети Iran International English.

В письменном требовании говорится о необходимости дисквалифицировать страну из-за жестокости к своему народу. Некоторые игроки подвергались преследованию со стороны государства. В письме требуют немедленно исключить Иран из ФИФА.

Мундиаль состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Сборная Ирана попала в одну группу с командами США, Англии и Уэльса.